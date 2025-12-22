密偵の粂八は“カガシの菊造”の一味である兵吉を街で見かける。兵吉は、粂八がまだ盗賊だった頃の仲間だった。張り込みを続ける粂八だが、ふとした油断から、捕らわれの身となってしまう……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第36話〈前編〉から読む第39話〈後編〉は12月23日（火）11時に更新予定です。『鬼平犯科帳126』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）