コンテンツ産業関係者との意見交換会に臨む高市首相（右）。中央はこっちのけんとさん＝22日午前、首相官邸高市早苗首相は22日、映画や音楽などコンテンツ産業関係者との意見交換会を首相官邸で開いた。現場の意見を海外展開支援に生かし、日本経済の成長につなげる狙い。意見交換会には映画監督の押井守さんや歌手のこっちのけんとさん、現代美術家の村上隆さんらが出席した。冒頭が報道陣に公開され、首相は「日本のコンテン