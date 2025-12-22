俳優の藤原竜也（43）が、21日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。芸能界に入ったきっかけを明かした。中学3年時の担任が番組にメッセージを寄せ、地元・埼玉の秩父でヤンチャだった藤原の行動を紹介。「教師を教師とも思わない傲慢無礼な生徒。出会った当初、教師に向かって呼び捨てタメ口で話し、しばしば大人を見下すような態度でした」と当時を振り返った。そして「問題を起こ