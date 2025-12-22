渡辺謙（66）が22日、インスタグラムを更新。「気仙沼行って来ました。13年間、沢山の方々に支えられて続けて来たK−portを一旦閉めてきました」と、東日本大震災の被災地・宮城県気仙沼市を支援しようと13年から運営してきたカフェK−portを前日21日に閉店したことを報告した。渡辺は「はじめましても常連さんも予想を超えるたくさんのお客様が足を運んでくださりました。かつてのスタッフ達も顔をみせてくれ、改めて長い年月だっ