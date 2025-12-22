プロ野球・ヤクルトは、所属する村上宗隆選手がポスティング・システムによりMLBのホワイトソックスへ移籍することを22日発表。村上選手のコメントを公開しました。2年総額3400万ドル(約53億円)で契約合意となりました。村上選手は、野球を通してこれまで関わった人々への感謝を表しました。また、2月に亡くなった元代表取締役会長CEO兼オーナー代行の衣笠剛氏に「天国で『村上おめでとう。だけど、ここからだぞ頑張れ！』と声が聞