今日は冬至。一年で最も長い夜を迎える。夜にほろ酔い気分で街を歩けば、木々は電飾でクリスマスムード。スーパーでは、お菓子のサンタブーツにクリスマス仕様の食品が並ぶ。一方で、和日配売場は数の子、かまぼこ等が「迎春」POPとともに彩られ、惣菜売場ではおせちの予約を訴求する。食品界は12月商戦真っ只中。売場や飲食店で、季節や旬を食で感じる。▼取材で各社に今年を振り返っていただくと、猛暑が続いた長い夏を挙げる