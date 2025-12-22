滋賀県を中心に食品スーパーを展開する平和堂は12月12日、稲沢市で3店舗目となる「平和堂ニッケタウン稲沢店」をオープンした。これで稲沢市と一宮市の2市で7店舗体制となり、ドミナント形成し激戦区での顧客囲い込みを狙う。東海エリアでは27店舗目で、エリアの売上規模は今期末500億円を突破する見込み。新店は、複合商業施設「ニッケタウン稲沢」に出店していた食品スーパーが9月に撤退したことを受けて、居抜きでの出店。