東京ヴェルディは22日、城福浩監督と契約を更新することで合意したと発表した。現在64歳の城福監督は、FC東京の育成部、強化部、監督などの職務を歴任し、年代別の日本代表でも監督やテクニカルスタッフを務めた。ヴァンフォーレ甲府、サンフレッチェ広島等でも指揮を執り、2022年6月に東京Vの監督に就任。2年目の2023シーズンには、東京Vを16年ぶりとなるJ1の舞台へ導いた。2024明治安田J1リーグでは、昇格1年目ながら躍進