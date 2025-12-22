占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）プレッシャーを楽しんで、1つずつ、慎重に処理を。日々、忙しさが増していくでしょう。あなたではなければダメというシーンも多く、ニーズに応えているうちに今週は終わってしまうかも。特に、仕事納めまでは集中と決断、実行力をフル稼働でどうぞ。社交は、意思表