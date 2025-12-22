ジュビロ磐田は22日、志垣良トップチームコーチがトップチームの監督に就任することを発表した。現在45歳の志垣氏は名古屋グランパス、アビスパ福岡、ジェフユナイテッド千葉といった国内クラブだけでなく、イングランド、シンガポール、タイなど海外での指導歴も豊富。磐田では2014シーズンにテクニカルスタッフを、2015シーズンからの2年間はユースのコーチを務めたことがある。2024シーズンからはレノファ山口FCの監督を務