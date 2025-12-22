All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「名門高校出身の有名人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「実は『慶應義塾女子高等学校』出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します。【7位までのランキング結果を見る】2位：芦田愛菜（女性俳優）／91票2位に入ったのは、芦田愛菜さんです。子役時代から大きな注目を集めてきた芦田さんは、現在も俳優として第一線