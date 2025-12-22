クロスプラスが展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、12月19日からオンラインストアの特設サイトにおいて、卒入園・卒入学式に最適な高機能セレモニー服「正解スーツ」シリーズを公開、販売を開始した。特設サイトでは、定番のAラインジャケットスーツの他、より美しく快適な着心地を求めたジレやペプラムブラウスのセットアップスーツなどの新作も紹介。上下2点セットで1万円台のスーツの他、セレモニーアイテ