「賀正プレミアムフルーツデコレーション」菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国171店舗展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、国内に19店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」において、新年のはじまりを華やかに彩る「賀正ケーキ」を、12月29日から来年1月3日まで全国のYATSUDOKIで期間限定・数量限定販売する。「賀正プレミアムフルーツデコレーション」は、うみたて卵を使用し、ふん