12月22日は二十四節季の「冬至」で、一年で最も昼が短い日です。この日を境に、太陽の出ている時間が少しずつ長くなることから吉兆の日とされてきました。冬至の日は、地球が一年で一番太陽に近いのですが、北半球では太陽の光が最も斜めに当たりますので、単位面積当たりの日射量は一番少なくなります。寒気の南下で冬至の日は最高気温が0度未満の真冬日は全国の約15パーセント、翌23日の朝は放射冷却によって最低気温が0度は未満