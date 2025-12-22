「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、オールデイダイニング「コンパス」（2F）で、「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」を来年1月10日から4月10日まで開催する。同フェアでは、十勝地方と道央エリアに焦点を当て、北海道の豊かな食文化を存分に味わえる、多彩なメニューを用意した。新たな食材探求のため、シェフ當間が現地へ出向き、生産者の人々と直接触れ合いながら、食材の魅力を丁寧に