「MONTAGNE A LA TRUFFE」明治は、世界を舞台に“どっち派？”旋風を巻き起こしグローバルブランドを目指す「きのこの山」「たけのこの里」と、世界的に活躍されているクラブハリエの山本隆夫シェフ、シェ・シバタの柴田武シェフとのコラボレーションを実現した。クラブハリエ山本隆夫シェフとコラボレーションした「きのこの山」、「MONTAGNE A LA TRUFFE（モンターニュ・ア・ラ・トリュフ）」と、シェ・シバタ柴田武シェフとコラ