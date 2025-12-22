この記事の画像を見る原題『The Good Little Christmas Tree』というこの物語は、1943 年にイギリスで絵本として出版されました。その後、何度か絵をかえながら今まで読みつがれてきています。初の日本語版は、この物語を大切に想ってきた尾粼愛子さんの平明で美しい訳文と、静謐でありながら温かみあふれる嶽まいこさんの絵でお届けします。 『ちいさなクリスマスツリー』作：アーシュラ・モリー・ウィリアムズ訳：尾