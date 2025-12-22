（資料写真）２２日午前０時１５分ごろ、厚木市旭町３丁目、無職の男性（８３）方の店舗併用住宅から「炎と煙が見える」と１１９番通報があった。木造２階建て住宅を全焼した。厚木署によると、１階居室から火が出たとみられる。男性方は４人家族で、いずれも逃げて無事だった。燃えた店舗はラーメン店の「厚木ラオシャン」。