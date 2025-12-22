西武は22日、12月19日にアレクサンダー・カナリオ選手と選手契約を締結したと発表した。背番号は『25』に決定。カナリオは球団を通じて「ライオンズでプレーする機会をいただき、大変光栄に思うとともに、心より感謝しています。監督・コーチ陣、チームメート、そしてファンの皆さまの期待に応えられるよう、日々100％の力を尽くし、勝利のために全力で戦うことをお約束します。2026シーズンが、私たちにとって実り多いものと