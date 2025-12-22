【モデルプレス＝2025/12/22】乃木坂46「40thSG アンダーライブ」が、12月19日から21日の3日間、東京・日本武道館にて開催。年内をもってグループを卒業する4期生・松尾美佑＆矢久保美緒の最後のステージでもあり、19日公演のアンコールでは松尾の卒業セレモニーが、20日公演のアンコールでは矢久保の卒業セレモニーが行われた。【写真】乃木坂46が武道館で涙「頑張ったね」5年ぶり武道館アンダーライブの様子◆19日・20日には松尾