株式会社一蘭は12月16日、羽田空港第2ターミナル(第2ビル)に、みやげ商品専用の自動販売機を設置した。同社が19日に明らかにした。場所は、羽田空港第2ターミナル3階の国際線出発ロビー。空港での自販機の設置は初という。設置した自販機では、ラーメンや調味料などの販売を予定している。同社は2024年11月、みやげ商品専用の自販機をラーメン店「一蘭」の道頓堀店別館に初めて導入。「並ばずに買える」、「好きなタイミングで購入