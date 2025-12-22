SEVENTEENが、延べ42万人の観客とともに日本の冬の夜を熱く盛り上げた。【写真】「新たな聖地誕生」ミンギュ、一蘭＆ドンキに降臨SEVENTEENは12月20・21日、福岡・みずほPayPayドーム福岡で約8万人を動員し、約1カ月にわたって開催された「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN」を成功裏に締めくくった。2日間にわたって行われた今回の公演は、早くから全席完売を記録し、圧倒的な人気とチケットパワーを改めて証明した。（写真