◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）来春のクラシック路線を見据えて、楽しみな素質馬がそろった印象だ。重賞やリステッドを勝っている実績上位馬はもちろんだが、「１勝馬」にも注目したい馬は多い。関東馬で“イチ押し”したいのは、デビュー２戦目で勝ち上がったオルフセン（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）だ。２４年のセレクションセールで同年最高落札額の１億円で取引