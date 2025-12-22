阪神タイガースの優勝バブルが続いている。国内FA権を行使せずに残留を決めて年俸が5億円（今季3億7000万円、推定・以下同）となった近本光司を筆頭に、中野拓夢の3億円（同1億4500万円）、村上頌樹2億3000万円（同8000万円）、森下翔太2億1000万円（同7800万円）、石井大智2億円（同8200万円）と軒並み大幅アップ。2冠を獲得してまだ契約更改していない佐藤輝明（同1億5000万円）を含めて2億円以上が10人になると見られている。