あなたは読めますか？突然ですが、「称える」という漢字読めますか？この漢字には「しょう」や「となえる」など複数の読み方がありますが、送り仮名「える」がついた場合の読み方と、その正確な意味を知っていますか？気になる正解は……「たたえる」でした！「称える」という言葉は、「相手の功績や優れている点を褒め、広く世間に知らせること」や「ほめたたえること」を意味します。尊敬や賞賛の気持ちを込めて、その素晴らしさ