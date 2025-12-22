あなたは読めますか？突然ですが、「逡巡」という漢字読めますか？ビジネスの場面や小説などで見かける言葉ですが、普段あまり使わないため、読み方を知らないと戸惑ってしまうかもしれません。気になる正解は……「しゅんじゅん」でした！「逡巡」とは、「決断をためらってぐずぐずすること。しりごみすること」という意味です。行動を起こす前に迷いや躊躇がある状態を表します。例えば、「彼は決断を逡巡した」「最後まで逡巡す