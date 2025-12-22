あなたは読めますか？突然ですが、「生憎」という漢字読めますか？話し言葉ではよく使われますが、漢字で書かれることが少なく、正しい読み方を知らない方も多いかもしれません。気になる正解は……「あいにく」でした！「生憎」とは、「都合の悪いことに。運悪く」という意味の副詞、または形容動詞として使われます。相手の期待に沿えない状況や、残念な状況を伝える際に使う言葉です。例えば、「生憎ですが、ただいま席を外して