鮮魚や特産品が格安で購入できる年末恒例の港市が21日から三重県紀北町で始まり、大勢の買い物客で賑わっています。「年末きいながしま港市」は地元で水揚げされた鮮魚や加工された干物、それに特産品が並ぶ、恒例の催しで21日から30日までの10日間開催されます。今年は紀北町を中心に30の業者があわせて78ブースを出店。初日の21日は、「サケの切り身の詰め放題」が行われ、参加した人たちは袋が破れそうになるまで詰め込んでいま