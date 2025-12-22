近鉄四日市駅前に建設が進められてきた三重県四日市市の新たなシンボル「円形デッキ」が完成し、20日に記念式典が開かれました。式典では四日市市の森市長が「まちができて変わっていくそのわくわく感、期待感を共有しながら一緒にまちを作っていけることは幸せなこと。常にまちが変わっていく環境を作り続けていかなければ」と挨拶しました。1万件余りの応募があり、市民投票で決定した愛称「よんまるテラス」が発表されました。