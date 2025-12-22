古代の市役所にあたる郡衙の遺跡から出土した土器や硯などを集めた特別展が、三重県鈴鹿市考古博物館で開かれています。鈴鹿市にある河曲郡衙（かわわぐんが）は、1994年の鈴鹿市考古博物館の建設に伴う遺跡の発掘調査で確認されたもので、今回の特別展では漢字が刻まれた土器の他、米を納めていた倉、正倉の復元模型が展示されています。また、四日市市の久留倍官衙（くるべかんが）遺跡のほか、郡衙遺跡調査の先駆けとなった静岡