鳥取県議会の本会議＝22日午前SNSなどネット上の誹謗中傷や差別に当たる投稿をした人に削除を命じ、従わない場合に5万円以下の過料を科す鳥取県の改正条例が22日の県議会本会議で可決、成立した。来年1月下旬に施行される。県は同様の条例を設けている都道府県は把握していないとしており、全国初とみられる。政府は今年4月、誹謗中傷の投稿への対応をサイトなどの運営事業者に義務付ける「情報流通プラットフォーム対処法」を