1グラム当たり2万4414円の金の店頭販売価格を表示する「田中貴金属銀座本店」の電光掲示＝22日午前、東京・銀座地金大手の田中貴金属工業は22日、金の店頭販売価格を1グラム当たり2万4414円に設定した。国内の金小売価格の指標として史上最高値を更新した。買い取り価格は1グラム当たり2万4222円。前週末のニューヨーク商品取引所で、金先物相場の中心限月が終値として最高値を付けた流れが波及した。米連邦準備制度理事会（