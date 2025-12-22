元HiHi Jetsの高橋優斗（※高＝はしごだか）が代表取締役CEOを務める横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」は、初の大型ビジュアル広告を新横浜駅に22日から掲出。高橋自身が登場する限定ビジュアルが初公開された。【画像】ここでしか見られない⋯！公開された高橋優斗が登場する限定ビジュアル掲出場所は、横浜の玄関口である新横浜駅の横浜市営地下鉄中央改札口。高さ約2メートル×幅約6メートルのダイナミック