警察車両の赤色灯22日午前0時10分ごろ、埼玉県狭山市鵜ノ木の国道で「車と歩行者の交通事故があった」と110番があった。狭山署によると、近くに住む会社員森口和樹さん（25）が車にはねられて頭などを負傷し、搬送先の病院で死亡が確認された。署は同日、車を運転していた20代男を道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕し、事故について話を聴いている。署によると、車は事故後に逃走。警察官が現場から約4キロ離れた