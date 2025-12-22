男女ともに増加傾向にある認知症や大腸がんについて理解を深めてもらおうと、20日、三重県津市にある健診クリニックで専門医によるセミナーが開かれました。企業などの健康診断事業を行う「KKC健康スクエアウエルネス三重健診クリニック」が開いているもので、国立長寿医療研究センターもの忘れセンターの佐藤正之医師が「認知症予防と早期発見のポイント」について講義しました。佐藤医師は、認知症の予防や進行の抑制において有