三重県唯一のフルマラソン「みえ松阪マラソン」が 21日に行われ、マラソンの部をはじめとする3つの部門に1万2000人以上がエントリーし、豪商のまち松阪を駆け抜けました。42.195キロを走るマラソンの部には、4年連続出場となる川内優輝選手や、おととしの女子の部優勝の松村幸栄選手ら4人の招待選手をはじめ、国内外から8862人が参加しました。午前9時、市内中心部にあるクラギ文化ホール前をスタート、松阪市総合運動公園を目指し