オリンピックフェンシング男子エペ団体で、日本代表として東京とパリの2大会連続でメダルを獲得した山田優選手の名を冠したフェンシング大会が、20日と21日に出身地の三重県鳥羽市で開かれました。フェンシング競技の普及と選手の育成のために開かれているもので、4回目となる大会には、県内外から8歳以上17歳未満の約100人が参加しました。20日は山田優選手と現在、男子エペ・シニア部門で日本ランキング2位の実績をもつ松本龍選