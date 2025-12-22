三重県桑名市と伊勢市が進める自動運転バスの社会実装に向け、19日、県内で初めて、ふたつの自治体が同時に遠隔操作で自動運転バスを公道で走行させる実証実験が行われました。桑名市と伊勢市では少子・高齢化に伴う運転士不足への対応や、観光地における慢性的な交通渋滞の緩和などを目指し、車内に運転士が不在でも運行が可能となる「レベル4」の自動運転の実現に向けた検討を進めています。この日は、桑名市と伊勢市が連携して