地元の特産品など南伊勢町の魅力を発信する「みなみいせまつり」が12月20日、三重県南伊勢町の宿田曽卸売市場で開かれました。「みなみいせまつり」は、町内外から人を呼び込み、町を盛り上げようと2023年から開かれています。開催に先立ち、南伊勢町の上村久仁町長が「食に関して南伊勢町はどこにも負けない魅力があるので、ぜひ楽しんで」と挨拶しました。ステージでは、南伊勢町宿田曽地区の「なぶら太鼓」がオープニングを飾り