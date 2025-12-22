三重県津市の岩田川の河口にかかる津興橋の架け替え工事に伴う新しい橋がこのほど完成し、22日の開通を前に21日、渡り初め式が開かれました。旧・津興橋は1930年に伊勢電気鉄道の鉄道橋として建設され、近鉄伊勢線に変わって使用された後、1961年の廃線に伴い、道路橋に改修。通称「近鉄道路」にかかる市道の橋として長く親しまれてきました。しかし、耐震対策が必要となったため総事業費約53億円をかけ、2018年から架け替え工事が