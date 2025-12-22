11月9日の「全国豊かな海づくり大会美し国みえ大会」で、天皇皇后両陛下からお手渡しされたアマゴの稚魚を20日、三重県立水産高校の生徒らが放流しました。12月20日は、お手渡しを受けた宮川漁業協同組合の関係者と、県立水産高校水産資源科の2年生6人らが度会町を流れる宮川水系の一之瀬川を訪れ、アマゴの稚魚約30匹を川に放しました。アマゴの稚魚は、2024年11月に卵からふ化し、約1年かけて生徒たちが育てたもので、生徒たちは