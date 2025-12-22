森林整備を推進しようと、三重県は国の「Jクレジット」制度を活用し、県として創出した森林由来のクレジットを22日から入札販売します。Jクレジットは、再生エネルギー活用によるCO2排出削減量や森林のCO2吸収量などを「クレジット」として国が認証する制度で、CO2を排出する企業が「クレジット」を購入し、排出量を実質的に相殺することに活用できます。県内では松阪市や大台町などでJクレジットが活用されていて、県が入札販売を