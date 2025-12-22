2025年12月22日の『徹子の部屋』に吉永小百合さんが登場。51年連れ添った最愛の夫・岡田太郎さんとの思い出を語ります。今回は登山家・田部井淳子さんの生涯を描いた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』公開の際に、息子の進也さんと語り合った対談記事（初出：2025年10月30日）を再配信します。*****登山家・田部井淳子さんが、女性で世界初のエベレスト登頂を達成してから今年で50年。節目の年に映画化が決まった彼女の人生