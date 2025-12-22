国内ラグビー最高峰、リーグワンの第2節が行われ、三重ホンダヒートが今シーズンの初勝利を目指し、地元鈴鹿で昨シーズン3位のコベルコ神戸スティーラーズと対戦しました。三重ホンダヒートは本拠地を栃木県に移す前のラストシーズン。地元鈴鹿での開幕戦には、桑名市出身の平野叶翔選手も先発メンバーに名を連ねました。雨が降りしきるなか行われた一戦。試合は立ち上がりから三重ホンダヒートのペースで進み、4つのペナルティゴ