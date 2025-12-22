ラグジュアリーハイエース！2025年12月5日から7日まで、大阪市住之江区のインテックス大阪で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催され、多彩な新型車やカスタムモデルが披露されました。なかでも来場者の視線を集めていたのが、株式会社ジェイクラブが出展したトヨタ「ハイエース」をベースにしたキャンピングカー「キャンパースタイル2」です。どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カ