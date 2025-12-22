2025年度（1月～12月）に反響の大きかった政治記事ベスト5をお届けする。第1位は、自民党総裁選で勝利間違いなしと言われていた小泉進次郎が、いったいなぜ敗北したのかを検証した記事だった（初公開日：2025年10月9日）。 【画像】最強の布陣「チーム小泉」崩壊、３つのターニングポイント 自民党の総裁選では、大本命とみられた小泉進次郎氏（44）がまたしても大失速し、敗北した。いったい潮目はど