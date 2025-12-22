ソフトバンクの野村勇内野手（29）が22日、福岡市内の球団事務所で2度目の契約更改交渉に臨み、3100万円増の年俸5200万円でサインした。（金額は推定）4年目の今季は自己最多の126試合に出場し、いずれもキャリアハイの打率2割7分1厘、12本塁打、40打点をマーク。自身初の日本代表も経験したこの1年を「少ないチャンスをしっかりものにして完走できた。シーズンの初めからしたら考えられない（くらい良い）終わり方だったけど