サッカーJ2ジュビロ磐田は12月22日、来シーズンの監督に志垣良コーチが就任すると発表しました。 志垣良コーチは現在45歳。今シーズン途中までレノファ山口の監督を務め、退任後、磐田のコーチに就任していました。 志垣新監督はチームを通し、「この場で多くは語りませんが、ピッチ上で全ての答えを導いていけるよう全力を尽くします」とコメントしています。