南海、広島、巨人で２０年にわたって捕手人生を送った西山秀二さん（５８）は、暴行退場処分を科せられたことがある。達川光男捕手が引退し、開幕スタメンマスクを初めて被った１９９３年シーズンの出来事だ。６月６日のヤクルト戦、西山さんが突発的に取った行動に端を発して、ベンチから両軍ナインが飛び出し乱闘騒動になった。なぜ西山さんは手を出してしまったのか−。伏線となった試合とともに振り返る。◇◇