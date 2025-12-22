俳優の横浜流星（29）が21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に出演。趣味の格闘技について語った。今回は、林修氏が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画「インタビュアー林修」の未公開シーンなどを放送した。横浜は幼少期から極真空手に打ち込み、中学3年時には世界大会で優勝したほどの腕を持つ。「この世界（芸能界）にいなかったら、目指していた世界」と言い、顔に傷が残る可能性もあるが「ボコボコ殴って